İran devlet televizyonu: En az 12 kişi öldü
İran devlet televizyonunda yapılan açıklamaya göre devam eden protestolarda en az 12 kişi hayatını kaybetti. Silahlı göstericilerin polis karakolu ve askeri üsleri ele geçirmeye çalıştığı da belirtildi.
İran devlet televizyonunda yapılan açıklamaya göre devam eden protestolarda en az 12 kişi hayatını kaybetti. Silahlı göstericilerin polis karakolu ve askeri üsleri ele geçirmeye çalıştığı da belirtildi.
Güvenlik güçlerinin, polis merkezleri ve askeri üsleri ele geçirmeye çalışan 'silahlı protestocuları' püskürttüğü belirtildi.
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