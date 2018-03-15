İran Devlet televizyonu spikeri Türkiye'ye Türkçe başsağlığı diledi
İran devlet televizyonu sunucusu Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönüş yolunda İran'da düşen Türk uçağında hayatını kaybeden kişiler için Türk halkına başsağlığı dileğinde bulundu. İranlı sunucu Rıza Raşitpur, mesajını Türkçe okudu.
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