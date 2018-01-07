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İran Devrim Muhafızları, 'ABD, İngiltere ve İsrail tarafından başlatılan' protestoların bastırıldığını duyurdu

İran Devrim Muhafızları, ABD, İngiltere ve İsrail tarafından kışkırtıldığını iddia ettikleri protestoları bastırdıklarını duyurdu.

  • star.com.tr
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İran Devrim Muhafızları'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İran'ın devrimci halkı, güvenlik kuvvetleri, polisi ve İstihbarat Bakanlığı el ele vererek; ABD, İngiltere, İsrail siyonist rejimi, Suudi Arabistan ve diğer iki yüzlüler tarafından kışkırtılan protesto zincirini kırdı." ifadelerine yer verildi.

28 Aralık 2017'de ekonomik gerekçelerle İran genelinde protestolar başlamış ve bu süreçte 45'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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