İran Devrim Muhafızlarından kınama bildirisi: ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik saldırısının vahşicedir

Devrim Muhafızları ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik son saldırısını kınayarak bir bildiri yayınladı. Devrim Muhafızları yayınladığı bildiride ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik saldırısının vahşice olduğu belirterek "Bu saldırı terör ile mücadelenin direncini ve azmini artıracaktır. Suriye milletinin batılı ve Arap ülkelerinin cinayetlerine karşı kin ve öfkesini artıracaktır" denildi.

Bildirinin devamında "ABD ve müttefikleri yalan ve düzmece olan Suriye’nin kimyasal silah kullandığı iddialarını bahane ederek Şam’a yönelik saldırı gerçekleşmiştir. Bu saldırı terör örgütlerini destekleyen ülkelerinin yenilgisi anlamına geliyor ve teröristlere verilmiş bir fırsattır" ifadeleri kullanıldı.

Bildirinin devamında şunlar kaydedildi:

"Suriye halkının ve direniş güçlerinin terör ile mücadeledeki 7 yıllık tecrübeleri direniş azminin ve inancının kırılmadığını ve terör ile mücadelenin aynı şekilde devam edeceğini göstermektedir. Gerçekleşen bu saldırının yaktığı ateş teröristleri koruyan ve destekleyen her kesi saracaktır. Bölge halklarının terör ile mücadelesine destek vermeyen ve özellik ile Suriye’ye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınamayan ve sessiz kalan İslam ülkeleri ümmet ve tarih karşısında cevapsız kalacak ve Suriye halkından daha da uzaklaşmış olacaktır."