İran dini lideri Hamaney: Myanmar hükümetine baskı kurulmalı

İran dini lideri Hamaney, Myanmar hükümetinin Müslümanlara yönelik soykırım ve işkence uygulamalarına tepki gösterdi.

Hamaney yaptığı açıklamada, "Myanmar hükümetine müdahale edilmeli. Burada askeri bir müdahaleden bahsetmiyorum. Ekonomik ve siyasi yönden baskı uygulanmalı" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatını avil toplantıya davet eden Şii lider Hamaney, Suriye ve Irak'ta İran'ın desteklediği Şii grupların işkence ve savaş suçlarını unutarak, "İran zalime karşı durduğu için kendisiyle gurur duymalı" ifadelerine yer verdi.

İran'da sünni din adamlarına ve halka karşı uyguladığı mezhepçi tavırla baskı kuran Hamaney, Myanmar'da Müslümanlar ile Budistler arasında çıkacak bir mezhep savaşına karşı uyarıda bulundu.