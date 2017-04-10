Hamaney: ABD’nin Suriye’nin hava üssünü vurması stratejik bir hata

Tahran’da üst düzey askeri yetkililerle bir araya gelen İran’ın dini lideri Hamaney, ABD’nin, Suriye’deki çatışmaların başladığı Mart 2011’den bu yana ordu güçlerine yönelik ilk saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“ABD’lilerin yaptığı stratejik bir hata, kendinden öncekilerin hatalarını tekrarlıyorlar” diyen Hamaney, Washington’ın bölgedeki terörü desteklediğini de belirtti. Hameney, “Eski ABD’li yetkililer, DEAŞ'ı yarattı ya da yardım etti; şimdikiler de DEAŞ ve benzer grupları yeniden canlandırıyor” ifadelerini kullandı.

Suriye’nin Humus kenti yakınlarındaki Şayrat hava üssü, ABD’nin Doğu Akdeniz’deki savaş gemilerinden atılan 59 Tomahawk füzesiyle vurulmuştu. Saldırıda altı kişi hayatını kaybetmişti.