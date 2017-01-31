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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Yeni gerginlik çıkarmayın

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'yi 'yeni gerginlik çıkarmaması' konusunda uyardı. Zarif, ABD'nin 'İran başarısız bir orta menzilli füze denemesi yaptı' suçlamasını ise ne doğruladı ne de yalanladı.

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Sputnik haber ajansına göre Fransız mevkidaşı Jean-Marc Ayrault ile Tahran'da yaptığı ortak basın toplantısında konuşan Zarif, ABD'yi 'balistik füze denemeleri' nedeniyle 'yeni gerginlikler çıkarmaması' için uyardı.

Zarif "İran'ın savunma programının ABD'nin yeni yönetimi tarafından yeni gerginlikler çıkarmak için bahane olarak kullanılmamasını umuyoruz" dedi.

ABD'nin İran'ın balistik füze denemesi yaptığına ilişkin suçlamasını ne doğrulayan ne de yalanlayan Zarif, ülkesinin hiçbir zaman  bir başka ülkeye saldırmak için bu füzeleri kullanmayacağını savundu.

'İRAN BU FÜZELERİ BAŞKA BİR ÜLKEYE SALDIRMAK İÇİN KULLANMAYACAK'

Bu denemelerin nükleer anlaşmayı onaylayan BM kararlarının parçası olmadığını vurgulayan Zarif "Bu füzeler nükleer anlaşmanın parçası değil. İran bir başka ülkeye saldırmak için İran'da üretilen füzeleri hiçbir zaman kullanmayacak" dedi.

Zarif "Hiçbir İran yapımı füze nükleer savaş başlığı taşıması için üretilmedi' ifadelerini kullandı.

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