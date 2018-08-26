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İran Dışişleri Bakanı Zarif: AB, İran'ın petrol satışını ve bankacılık kanallarını korumalı

Avrupa Birliği’nin İran’a yapacağı 18 milyon euroluk destek paketi hakkında konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, paketin İran nükleer anlaşması ile bir ilgisinin bulunmadığını ve AB'den daha fazla beklentileri olduğunu belirtti

  • star.com.tr
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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Avrupa Birliği’nin İran’a yapacağı 18 milyon euroluk destek paketi hakkında konuştu
 
Reutes’ın İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA’dan aktardığı habere göre Bakan Zarif, destek paketinin AB ve İran’ın birbiriyle irtibatta olmasına yardımcı olacağını, fakat paketin İran nükleer anlaşması ile bir ilgisinin bulunmadığını belirtti
 
Bakan Zarif, İran’ın Avrupa Birliği’nden farklı beklentileri olduğunu belirterek, “’AB, İran petrolünün satışı ve bankacılık kanallarının korunması gibi uygulamalar yapmalıydı ve biz hala bunların yapılmasını bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.
 
ABD'nin İran özel temsilcisi olarak atadığı Brian Hook, Cuma günü yaptığı açıklamada AB’nin Tahran’a yaptığı yardımı eleştirmiş ve “AB İran’a yanlış zamanda yanlış mesaj yolluyor” ifadelerini kullanmıştı.
 
 
AB’nin açıkladığı 18 milyon euroluk destek paketi, İran'la yapılan nükleer anlaşmayı sürdürebilmek için AB tarafından yapılması planlanan 50 milyon euroluk toplam destek paketinin ilk kısmını oluşturuyor
 
 

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