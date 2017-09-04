İran, dört Amerikalıya casusluk iddiasıyla 10 yıl hapis cezası verdi
Bir İran mahkemesi, casusluk iddiasıyla dört Amerikalıya 10 yıl hapis cezası verdi.
- star.com.tr/ Yaser Emre
Tahran savcılığından yapılan açıklamada tutukluluğu devam eden dört erkeğin itirazlarının reddedildiği ve casusluk yaptıkları iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.
İran'da akademik çalışma yürütmek için bulunan öğrencilerin 2016 yılında tutuklandığı belirtildi.
ABD daha önce yaptığı açıklamada, "Haksız yere gözaltında tutulan tüm ABD vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" ifadelerine yer verilmişti.
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