İran: Düşmanlarımız tarafından çevrelenmiş hissedersek Ortadoğu tehlikeye girer

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, İran'ın kendini, düşmanları olarak nitelediği ABD, İsrail ve Suudi Arabistan tarafından çevrelenmiş hissetmesi durumunda Ortadoğu'nun güvenliğinin tehlikeye gireceğini söyledi.

Laricani, "İsrail ve Suudi Arabistan bölgedeki kaosun kaynağı. Suudi Arabistan, İsrail ve Amerika üçgeni bölgeyi kaotik bir sahneye dönüştürmek istiyor. Tahran'ı köşeye sıkıştırırlarsa bölgenin güvenliği tehlikeye girecek" dedi.