Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran: Düşmanlarımız tarafından çevrelenmiş hissedersek Ortadoğu tehlikeye girer

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, İran'ın düşmanları tarafından çevrelenmiş hissetmesi durumunda Ortadoğu'nun güvenliğinin tehlikeye gireceğini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, İran'ın kendini, düşmanları olarak nitelediği ABD, İsrail ve Suudi Arabistan tarafından çevrelenmiş hissetmesi durumunda Ortadoğu'nun güvenliğinin tehlikeye gireceğini söyledi.

Laricani, "İsrail ve Suudi Arabistan bölgedeki kaosun kaynağı. Suudi Arabistan, İsrail ve Amerika üçgeni bölgeyi kaotik bir sahneye dönüştürmek istiyor. Tahran'ı köşeye sıkıştırırlarsa bölgenin güvenliği tehlikeye girecek" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim Yolunda Çekmeköy

Seçim Yolunda Çekmeköy

İşte en yüksek maaşı alan meslekler!

İşte en yüksek maaşı alan meslekler!

AK Parti'nin il il icraatleri (AK Parti döneminde hangi ilde ne kadar yatırım yapıldı)

AK Parti'nin il il icraatleri (AK Parti döneminde hangi ilde ne kadar yatırım yapıldı)

Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu

Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA