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İran e-devlet sistemine geçmeyi hedefliyor

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmanifazli, ülkedeki yolsuzlukların önüne geçmek için elektronik devlet (e-devlet) sisteminin oluşturulması gerektiğini belirtti.

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İran Öğrenci Ajansı ISNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da bir törende konuşan Rahmanifazli, ülkesinin e-evlet konusunda geri kaldığını dile getirdi.

Günlük en az 5 milyon insanın ülkede devlet kurumlarına çeşitli nedenlerle müracaat ettiğini aktaran İranlı bakan, "Vatandaşlarla ilgilenmek için büyük zaman harcansa da insanlar yoğunluk nedeniyle hizmetlerden memnun olamıyor." dedi.Oluşturulacak sistemin büyük bir veri tabanına dönüştürülebileceğini anlatan İranlı bakan, ülkede bu alanda bir boşluk olduğunu ve bunu hızla telafi etmeleri gerektiğini belirtti.

Rahmanifazli, "Eğer elektronik devlet sistemi tam manasıyla gerçekleştirilirse bu başvurulara gerek kalmayacak, yolsuzluk ve rantın önüne geçilecek ve şeffaflık sağlanacak." ifadelerini kullandı.

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