Suriye savaşına 50 milyar dolar harcayan İran'ın ekonomisi alarm veriyor!

Suriye ve Irak savaşına müdahalede bulunan İran hükümetinin silah, asker ve lojistik destek masraflarının 50 milyar dolardan fazla olduğunu belirten uzmanlar petrol varil fiyatlarının da düşmesiyle birlikte İran ekonomisinin çökmeye başladığını bildirdi.

Son 7 yıla oranla yabancı para karşısında %80 değer kaybeden İran riyali, son 3 ayda da %15 değer kaybetti. Dolar ise İran’da tarihi rekorunu kırdı.

İran Sağlık Bakanlığı yayınladığı raporda son 10 yıla oranla ilaç kullananların sayısının ciddi azalış gösterdiğini, bunun sebebinin ise aile gelirlerinin azalması olarak belirtti.

Alman Handelsblatt gazetesine göre ise İran hükümeti, ABD yeni başkanı Trump’ın nükleer antlaşmayı iptal etmesinden ve İran riyalinin dolar karşısında ciddi değer kaybetmesinden korkuyor. 2016 İran işsizlik oranının %12 olduğuna dikkat çeken gazete doların yükselmesi durumunda bu oranın daha da artacağına inanıyor.

Alman Handelsblatt gazetesine konuşan İranlı mühendis Saman, “Nükleer antlaşmadan sonra İran halkının üstündeki baskı gittikçe arttı. İran riyalinin dolar karşısında değer kaybetmesi sonucunda piyasadaki alım satımlar günden güne azaldı. Fakir ile zengin arasında bir uçurum oluştu” dedi.