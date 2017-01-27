İran emri verdi, Husiler saldırdı

Bugün İran'da okunan cuma hutbesinde, Bahreyn ve Yemen'deki İran destekçilerinden harekete geçip saldırmaları ve söz konusu ülkelerdeki hükümetleri yıkmaları istendi.

Aynı saatlerde Yemen'de meşru hükümeti devirmek üzere savaşan İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran kentine füze saldırısında bulundu. Füze savunma sistemleri tarafından havada imha edilen füzeler, herhangi bir can veya mal kaybına sebep olmadı.

KARŞILIK VERİLDİ

Saldırıya karşılık veren Suudi Arabistan'ın, Yemen'de Husilere ait füze rampalarına hava saldırısı düzelediği açıklandı.

YEMEN'DE HÜKÜMETE DARBE YAPTILAR

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan ve Eylül 2014'ten beri başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyonlar düzenliyor.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine katyuşa, Scud ve diğer balistik füzelerle sık sık saldırıyor. Söz konusu saldırıların çoğunlukla hava savunma sistemleri tarafından engellenmesine rağmen, sınır kentleri Necran ve Cazan'a yönelik katyuşa saldırılarında mal ve can kayıpları yaşanıyor.