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İran hava savunma tatbikatına başladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Simnan'da 'Velayet Savunucuları' adlı hava savunma tatbikatına başladı.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Simnan kenti kırsalında "Velayet Savunucuları" adlı hava savunma tatbikatına başladığını duyurdu.

İran Öğrenci Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Simnan'da "Velayet Savunucuları" adlı hava savunma tatbikatına başladı.

Hava savunma sistemleri, radar, elektronik harp sistemleri ve yerli üretim füzelerin deneneceği tatbikatın 5 gün süreceği belirtildi.

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