İran, IKBY sınırında tatbikat yaptı
İran Devrim Muhafızları IKBY sınırında tatbikat düzenledi. İran uçakları da sınırda alçaktan uçtu.
- AA
İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kara kuvvetleri tarafından Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) sınırında tatbikat düzenlendi. İran uçakları da IKBY sınırında alçak uçuş gerçekleştirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, İran'ın kuzeybatısında bulunan ve Irak sınır bölgesi yakınlarında "Muharrem" isimli güvenlik tatbikatının yapıldığını duyurdu.
Ülkenin Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Oşneviye ve Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kent kırsalında gerçekleştirilen tatbikatta askeri birliklerin yanı sıra zırhlı araçlar, topçu birlikleri, havan topları, uçak ve helikopterlerin kullanıldığı kaydedildi.
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