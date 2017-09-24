Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran, IKBY sınırında tatbikat yaptı

İran Devrim Muhafızları IKBY sınırında tatbikat düzenledi. İran uçakları da sınırda alçaktan uçtu.

  • AA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kara kuvvetleri tarafından Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) sınırında tatbikat düzenlendi. İran uçakları da IKBY sınırında alçak uçuş gerçekleştirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, İran'ın kuzeybatısında bulunan ve Irak sınır bölgesi yakınlarında "Muharrem" isimli güvenlik tatbikatının yapıldığını duyurdu.

Ülkenin Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Oşneviye ve Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kent kırsalında gerçekleştirilen tatbikatta askeri birliklerin yanı sıra zırhlı araçlar, topçu birlikleri, havan topları, uçak ve helikopterlerin kullanıldığı kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
1 milyonluk soru Kur'an-ı Kerim'den geldi

1 milyonluk soru Kur'an-ı Kerim'den geldi

Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve kızı Halla Barakat toprağa verildi

Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve kızı Halla Barakat toprağa verildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA