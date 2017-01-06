İran ile Rusya’nın Barada gerginliği

Türkiye ile Rusya’nın Suriye’nin geleceğini şekillendirmek için düzenleyeceği Astana zirvesi yaklaşırken, İran destekli gruplar ve Suriye rejimi, ateşkesi tehlikeye sokacak saldırılarını sürdürüyor. Halep’teki katliamın ardından su kaynaklarına sahip olduğu için Esad’ın hedefi haline gelen Barada Vadisi’nde İran destekli Hizbullah milislerinin muhaliflere saldırıları devam ederken, bölge sakinleri Rus yetkililere ateşkesin uygulanıp uygulanmadığının tespiti için davette bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Suriye’deki tüm terör örgütleri çekilmeli” diyerek işaret ettiği Hizbullah, ‘su sorunu’ ile ilgili gelişmeleri ve ateşkesin durumunu görmek adına Barada’ya girmek isteyen Rus heyete izin vermedi.

TAHRAN’IN ÇABASI

Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, Şam’ın ana içme suyu kaynaklarından Ayn el-Fica’nın onarımının başlaması için teknik ekip ile Barada Vadisi’ne doğru yola çıkan ve aralarında 4 Rus subayın da bulunduğu heyet, muhaliflerin kontrolündeki kontrol noktasında beklemeye başladı. İran destekli Hizbullah militanları ise heyeti ve beraberindekileri Deyr Kanun’daki kontrol noktasında durdurdu. Bölgeye girmesine izin verilmeyen Rus heyet Şam’a döndü. İran’da eski Devrim Muhafızları komutanlarından olan Muhsin Rızai’ye ait ‘tabnak.ir’ adlı internet sitesinde, “Putin’in Ankara’ya yönelmesi ve Tahran’a çıkardığı engeller” başlıklı bir analiz yayınlandı. Gelişme, masada İran’ın Hizbullah üzerinden elini güçlendirme çabası olarak yorumlandı.

KLOR GAZLI SALDIRI

Öte yandan, 23 Aralık’tan bu yana Barada’da 30 sivili katleden rejim güçleri bu sefer de bölgeye klor gazlıyla saldırı düzenledi. İran destekli Hizbullah militanlarının başı çektiği saldırıda kimyasal içerikten 8 sivil etkilendi. Gıda imkânlarının azalması sonrası Barada’da zor zamanlar yaşayan siviller, Hizbullah’ın su depolarına zarar veren bombalamalarından ötürü su fiyatlarıyla başa çıkmak zorunda kaldı. Bölge sakinlerinden Muhammed Abdo durumu “Ekmek, su yok. Yakıtımız yok. Evlerimiz yerle bir oldu” diyerek özetledi.

Milislere teşekkür

Suriye rejiminin başı Esad, Halep’teki katliamlarda Tahran yönetiminin parmağı olduğunu itiraf etti. İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Burucerdi’yle yaptığı görüşmeden sonra basın mensuplarına demeç veren Esad, Suriye’de son ‘zaferlerin’ İran’ın destekleriyle gerçekleştiğini söyledi. Toplantının ardından konuşan Burucerdi ise Halep’in kurtarılması başta olmak üzere rejimin son zaferlerini tebrik etti.