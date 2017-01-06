Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran ile Rusya’nın Barada gerginliği

Suriye’de savaşı bitirecek Astana süreci yaklaşırken Tahran destekli Hizbullah ile Rusya arasında gerginlik yaşandı. Ateşkesi gözlemlemek için Barada’ya gelen Rus uzmanlar bölgeye alınmadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye ile Rusya’nın Suriye’nin geleceğini şekillendirmek için düzenleyeceği Astana zirvesi yaklaşırken, İran destekli gruplar ve Suriye rejimi, ateşkesi tehlikeye sokacak saldırılarını sürdürüyor. Halep’teki katliamın ardından su kaynaklarına sahip olduğu için Esad’ın hedefi haline gelen Barada Vadisi’nde İran destekli Hizbullah milislerinin muhaliflere saldırıları devam ederken, bölge sakinleri Rus yetkililere ateşkesin uygulanıp uygulanmadığının tespiti için davette bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Suriye’deki tüm terör örgütleri çekilmeli” diyerek işaret ettiği Hizbullah, ‘su sorunu’ ile ilgili gelişmeleri ve ateşkesin durumunu görmek adına Barada’ya girmek isteyen Rus heyete izin vermedi. 

TAHRAN’IN ÇABASI

Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, Şam’ın ana içme suyu kaynaklarından Ayn el-Fica’nın onarımının başlaması için teknik ekip ile Barada Vadisi’ne doğru yola çıkan ve aralarında 4 Rus subayın da bulunduğu heyet, muhaliflerin kontrolündeki kontrol noktasında beklemeye başladı. İran destekli Hizbullah militanları ise heyeti ve beraberindekileri Deyr Kanun’daki kontrol noktasında durdurdu. Bölgeye girmesine izin verilmeyen Rus heyet Şam’a döndü. İran’da eski Devrim Muhafızları komutanlarından olan Muhsin Rızai’ye ait ‘tabnak.ir’ adlı internet sitesinde, “Putin’in Ankara’ya yönelmesi ve Tahran’a çıkardığı engeller” başlıklı bir analiz yayınlandı. Gelişme, masada İran’ın Hizbullah üzerinden elini güçlendirme çabası olarak yorumlandı. 

KLOR GAZLI SALDIRI 

Öte yandan, 23 Aralık’tan bu yana Barada’da 30 sivili katleden rejim güçleri bu sefer de bölgeye klor gazlıyla saldırı düzenledi. İran destekli Hizbullah militanlarının başı çektiği saldırıda kimyasal içerikten 8 sivil etkilendi. Gıda imkânlarının azalması sonrası Barada’da zor zamanlar yaşayan siviller, Hizbullah’ın su depolarına zarar veren bombalamalarından ötürü su fiyatlarıyla başa çıkmak zorunda kaldı. Bölge sakinlerinden Muhammed Abdo durumu “Ekmek, su yok. Yakıtımız yok. Evlerimiz yerle bir oldu” diyerek özetledi.

Milislere teşekkür

Suriye rejiminin başı Esad, Halep’teki katliamlarda Tahran yönetiminin parmağı olduğunu itiraf etti. İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Burucerdi’yle yaptığı görüşmeden sonra basın mensuplarına demeç veren Esad, Suriye’de son ‘zaferlerin’ İran’ın destekleriyle gerçekleştiğini söyledi. Toplantının ardından konuşan Burucerdi ise Halep’in kurtarılması başta olmak üzere rejimin son zaferlerini tebrik etti.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
FETÖ'cü komutan sala okuyan imama ölümle tehdit etti

FETÖ'cü komutan sala okuyan imama ölümle tehdit etti

İzmir Adliyesi'ne terör saldırısı

İzmir Adliyesi'ne terör saldırısı

Konya'da pazar yerinin çatısı çöktü

Konya'da pazar yerinin çatısı çöktü

Üç yüz binde bir görülen göz rengi

Üç yüz binde bir görülen göz rengi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA