İran, Türkmenistan'da tutuklu veya hükümlü bulunan 283 vatandaşına karşılık 4 Türkmenistanlı mahkumu ülkesine gönderdi

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Türkmenistan'da tutuklu veya hükümlü bulunan 283 İran vatandaşı Lütfabad Sınır Kapısı'nda yargı yetkililerinin huzurunda ülkeye nakledildi.

Buna karşılık İran'ın 4 Türkmenistanlı mahkumu ülkelerine teslim ettiği kaydedildi.

Söz konusu takasın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin iki gün önce Aşkabad'da Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile yaptığı görüşmeler kapsamında alınan karar üzerine gerçekleştiği ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de ülkeye nakledilen tutuklu ve hükümlüler arasında, geçen hafta Hazar Denizi'nde Türkmen kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 balıkçının da bulunduğunu aktardı.

Türkmen güvenlik güçleri Türkmenistan karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle içerisinde 4 İranlı'nın bulunduğu balıkçı teknesine ateş açmış, olayda balıkçılardan 2'si hayatını kaybetmiş, 2'si gözaltına alınmıştı.