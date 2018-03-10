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İran, İngiltere polisini uluslararası kurallara riayet etmemekle itham etti

İran, Londra Büyükelçiliğine yönelik saldırıya polisin çok geç müdahale ettiğini savunarak, İngiltere polisini uluslararası kurallara riayet etmemekle itham etti.

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İran Hükümet Sözcüsü Muhammed Bakır Nobaht, İran'ın  Londra’daki büyükelçiliğine yapılan saldırıya polisin saatler sonra müdahale  ettiğini savunarak, İngiltere polisini uluslararası kurallara riayet etmemekle  suçladı.
 
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Nobaht, dün bir grubun  Londra Büyükelçiliği'ne saldırısıyla ilgili olarak basına bilgi verdi.
 
İngiltere'nin, Londra Büyükelçiliği'nin balkonuna yasa dışı olarak  çıkan kişilere karşı ancak saatler sonra müdahalede bulunduğunu söyleyen Nobaht,  İngiliz polisinin uluslararası kurallara riayet etmediğini savundu.
 
Sözcü, İran hükümetinin saldırıyı şiddetle kınadığını ve olaya ilişkin  "kararlı" tepki vereceklerini belirtti.
 
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti  de elçilik baskınıyla ilgili İngiltere hükümetini suçladı. Velayeti, İngiltere  hükümetinin olayda sorumlu olduğunu ifade ederek, "İngiliz hükümeti isteseydi bir  grup haydutun düzenlediği bu saldırıyı engelleyebilirdi." dedi.
 
Kendilerini İranlı din adamı Ayetullah Sadık Şirazi'nin takipçileri  olarak adlandıran bir grup, dün akşam İran'ın Londra Büyükelçiliği binasının  balkonuna çıkarak, İran bayrağını indirmiş, kendi sembollerinin yer aldığı bir  bayrak asmıştı.
 
Elçilik saldırısına karışan 4 kişi daha sonra polis tarafından  gözaltına alınmıştı.
 
Saldırının ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı  Abbas Erakçi,  İngiliz yetkililerle temasa geçerek, Londra polisinin İranlı diplomatları  uluslararası kanunlara göre koruması ve saldırganlara karşı gerekli girişimde  bulunmasını istedi. İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad da elçilik  binalarının Şirazi taraftarı bir grup tarafından basıldığını duyurmuştu.
 
İran'ın taklit mercilerinden Ayetullah Sadık Şirazi'nin (76) oğlu  Ayetullah Hüseyin Şirazi (47), yaklaşık 3 ay önce Kum kentinde yaptığı bir  konuşmada İran yönetimi ve lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alan açıklamalar  yapmıştı. İran yönetimini iş bilmez olarak niteleyen Şirazi, Hamaney'in temsil  ettiği "Velayet-i Fakih" makamını ise Mısır Firavunluğu'na benzetmişti.
 
Daha sonra Hüseyin Şirazi hakkında Kum kenti Din Adamları Özel  Mahkemesi tarafından soruşturma başlatılmış ve İranlı din adamı salı günü  gözaltına alınmıştı.

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