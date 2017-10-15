İran, 'İran IKBY'ye kapılarını kapattı' iddialarını yalanladı

İran'ın Kuzey Irak'la sınır kapılarını kapattığı iddiasının ardından İran Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Tahran'ın Kuzey Irak ile sınır kapılarını kapattığı iddiasını yalanladı

İran'ın Tasnim haber Ajansı, İran'ın Kuzey Irak'la sınır kapısını kapattığını açıkladı. Pervezhan Sınır Kapısı Müdürü Ali Tevfik, "İran tarafının bu sabah Irak'ın Süleymaniye kentine açılan sınır kapısını kapattığını" belirtti.

İran ile IKBY arasında petrol ve ticari ürün geçişinin sağlandığı üç sınır kapısı bulunuyor.

Diğer yandan İran Devrim Muhafızları'nın dış operasyon gücü Kudüs Gücü'nün başındaki isim General Kasım Süleymani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) yetkililerle görüşmek için bölgeye gitti. Kasım Süleymani'nin temaslarında Gündem, geçen ayki tartışmalı bağımsızlık referandumu sonrasında Bağdat ile Erbil arasında artan gerilim.

İran geçen ay IKBY ile olan uçak seferlerinin önünü kesmiş ve sınırda askeri tatbikat düzenlemişti. .