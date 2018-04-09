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İran, İsrail'in Suriye'de rejime ait bir hava üssüne düzenlediği saldırıyı kınadı

İran, İsrail'in Suriye'nin Humus kentinde rejime ait bir hava üssüne düzenlediği saldırıyı kınadı.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında ülkesinin İsrail'in Suriye'ye saldırısını kınadığını belirtti.

Saldırının Suriye'deki krizi ve bölgedeki dengeleri daha da karmaşık hale getireceğini kaydeden Kasımi, "İsrail rejiminin Suriye'ye saldırısı, bu ülkenin ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğünün ihlali ve tüm uluslararası düzenlemelere ve ilkelere aykırıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail savaş uçakları sabaha karşı Humus'ta rejime ait T-4 hava üssüne saldırı düzenlemişti. İran medyası, saldırıda 3 İranlı milisin öldüğünü duyurmuştu.

T-4 hava üssü, rejimin özellikle son dönemde Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırılarını düzenleyen uçakların kalktığı üs olarak biliniyor. Üste İran güçleri bulunuyor.

 

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