İran, K24 TV kanalını kapatma kararı aldı

IKBY'nin sözde bağımsızlık kararı sonrası Türkiye IKBY merkezli Rudaw ve K24TV kanalını TÜRKSAT'tan çıkarma kararı almıştı.
Sözde bağıımsızlık referandumuna sert tepki gösteren ve hava sahasını IKBY'ye kapatan İran, bugün K24 TV'yi kapattığını açıkladı.
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