Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran kripto paraları yasakladı

İran medyası, para aklama ve terörizm gibi suçları önlemek amacıyla Merkez Bankası'nın kripto paralarla finansal işlemleri yasakladığını duyurdu.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran'ın bu hamlesi, riyalin son dönemde tarihinin en düşük düzeyine inmesinin ardından Tahran'ın piyasayı kontrol etme hareketinin bir parçası olarak yorumlandı. Geçtiğimiz günlerde dolar kurunu sabitleyen, yastık altı tasarrufları sınırlandıran ve finansal işlemlerde euro bazlı çalışılacağını açıklayan İran, devletten bağımsız para transferlerini önlemeye çalışıyor.
 
Bitcoin vb. kripto para birimleri İran'da serbest bırakılmasa da şu ana dek hukuki anlamda yasağa da maruz kalmamıştı. Hatta şubat ayında, İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehrumi sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede Post Bank'ın kripto para geliştirmek için çalıştığını açıklamıştı.
 
 Merkez Bankası'nın da İran'daki dijital para birimlerini kontrol etmek amacıyla diğer kurumlarla işbirliği içinde olduğu belirtilmişti.
 
(Habertürk)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA