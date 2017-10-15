İran kuşatmasına Körfez’den destek

İran’ı Ortadoğu’daki öncelikli hedeflerinden biri olarak belirleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki gün açıkladığı’ yeni İran stratejisi’ en çok Katar’a yönelik abluka kararı alan Körfez ülkelerini ve İsrail’i sevindirdi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen Beyaz Saray’ın kararından memnuniyet duyduklarını açıklarken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise Trump’ı tebrik etti.

SADAKAT YEMİNİ

ABD’nin İran’la nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını ancak Devrim Muhafızları’nı Hazine Bakanlığı aracılığıyla yaptırım uygulayacağını duyuran Donald Trump’ın açıklamalarını değerlendiren Suudi Arabistan, müttefikine destek olacağını duyurdu. Ülkenin resmi haber ajansı SPA aracılığıyla yapılan açıklamada, İran’ın yaptırımların kaldırılmasından elde ettiği gelirleri bölgedeki terörü desteklemek için kullandığına işaret edildi. Konu hakkında yazılı açıklama yapan BAE Dışişleri ABD’nin yeni İran stratejisine ‘tam destek’ verildiği ifade edilirken, ‘bölgede ve dünyada aşırılığı destekleyen ve istikrarı yıkan İran siyaseti ve faaliyetleriyle mücadelede ABD ve tüm müttefiklerle çalışmaya bağlı kalınacağı’ vurgusu yapıldı.

ARABULUCU MOSKOVA

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı ve Yemen hükümeti de Oval Ofis’in yeni stratejisine destek verdiklerini ilan ederken, İsrail Başbakanı Netanyahu ise Başkan Trump’a özel tebriklerini ileterek ‘bunun İran’la mücadele için bir fırsat olduğunu’ kaydetti.

Konu hakkında Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada “Başkan Trump’ı cesur kararından dolayı tebrik ederim. Nitekim İran terör rejimine, cesurca karşı çıktı” ifadelerine yer verildi. Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da Washington’ın Tahran’a karşı alacağı önlemlerin yanlış olduğunu söyledi. Ria Novosti’ye konuşan Ryabkov, ‘ABD’nin bu yoldan dönmesi için ellerinden geleni yapacaklarını’ ifade etti.