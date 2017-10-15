İran kuşatmasına Körfez’den destek
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la yapılan nükleer anlaşmasını imzalamaması, Körfez ülkeleri ve İsrail’i heyecanlandırdı. Suudi Arabistan Bahreyn, BAE ve Yemen Beyaz Saray’a destek açıklaması yaparken, Tel Aviv yönetimi ise Washington’ı ‘Tahran’la savaşa’ davet etti.
İran’ı Ortadoğu’daki öncelikli hedeflerinden biri olarak belirleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki gün açıkladığı’ yeni İran stratejisi’ en çok Katar’a yönelik abluka kararı alan Körfez ülkelerini ve İsrail’i sevindirdi.
Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen Beyaz Saray’ın kararından memnuniyet duyduklarını açıklarken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise Trump’ı tebrik etti.
SADAKAT YEMİNİ
ABD’nin İran’la nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını ancak Devrim Muhafızları’nı Hazine Bakanlığı aracılığıyla yaptırım uygulayacağını duyuran Donald Trump’ın açıklamalarını değerlendiren Suudi Arabistan, müttefikine destek olacağını duyurdu. Ülkenin resmi haber ajansı SPA aracılığıyla yapılan açıklamada, İran’ın yaptırımların kaldırılmasından elde ettiği gelirleri bölgedeki terörü desteklemek için kullandığına işaret edildi. Konu hakkında yazılı açıklama yapan BAE Dışişleri ABD’nin yeni İran stratejisine ‘tam destek’ verildiği ifade edilirken, ‘bölgede ve dünyada aşırılığı destekleyen ve istikrarı yıkan İran siyaseti ve faaliyetleriyle mücadelede ABD ve tüm müttefiklerle çalışmaya bağlı kalınacağı’ vurgusu yapıldı.
ARABULUCU MOSKOVA
Bahreyn Dışişleri Bakanlığı ve Yemen hükümeti de Oval Ofis’in yeni stratejisine destek verdiklerini ilan ederken, İsrail Başbakanı Netanyahu ise Başkan Trump’a özel tebriklerini ileterek ‘bunun İran’la mücadele için bir fırsat olduğunu’ kaydetti.
Konu hakkında Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada “Başkan Trump’ı cesur kararından dolayı tebrik ederim. Nitekim İran terör rejimine, cesurca karşı çıktı” ifadelerine yer verildi. Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da Washington’ın Tahran’a karşı alacağı önlemlerin yanlış olduğunu söyledi. Ria Novosti’ye konuşan Ryabkov, ‘ABD’nin bu yoldan dönmesi için ellerinden geleni yapacaklarını’ ifade etti.
Şimdi ne olacak?
ABD ile İran arasındaki nükleer anlaşmayı onaylamayan ancak iptal de etmeyen Başkan Trump’ın açıklaması kafa karışıklığı yarattı. Hem Başkan’ın hem de Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın açıklamaları, anlaşmanın yürürlükte kalması için Kongre›den Tahran’a yaptırım uygulamamasını
isteyeceği ihtimalini güçlendiriyor. Trump’ın
Hazine Bakanlığı üzerinden sadece Devrim
Muhafızları’na yaptırım uygulaması beklenirken, Kongre’nin anlaşmanın iptal sürecini başlatması da ihtimal dâhilinde.
Zarif’ten Trump’a: ‘Ne kadar istiyorsun?’
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni Tahran stratejisini ağır ifadelerle eleştirdi. Twitter’dan yaptığı açıklamada Trump’ın tek önemsediğinin para olduğunu savunan Zarif, “Herkes Trump’ın dostluğunun en yüksek fiyatı verenlerle olduğunu biliyor” dedi. “Trump’ın içi boş sözlerinin esas hamilerinin Fars Körfezindeki demokrasi cepheleri olan Arabistan ve Bahreyn olması şaşıracak durum değildir’” ifadeşlerini kullanan İranlı Bakan, “Tehdit ve saygısızlık hiçbir zaman İranlıları korkutmaz. Sonuçta Trump da selefleri gibi bunu anlayacaktır” şeklinde konuştu.
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