İran müdahalesine muhalifler de karşı
Ekonomik krizle boğuşan İran halkının durumu, yurt dışındaki muhaliflerin geri adım atmasına neden oldu. ABD Dışişleri Bakanı’na hitaben bir mektup kaleme alan muhalifler, dış müdahaleye karşı olduklarını duyurdu.
Donald Trump’ın Tahran yönetimiyle 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan ABD’yi çekmesinin ardından ekonomik kriz sarmalına giren İran’da halkın içinde bulunduğu zor durum, yurt dışındaki muhaliflerin tutumunu değiştirdi. İran asıllı Amerikan vatandaşları, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan işsizlik, ekonomik kriz ve susuzlukla boğuşan İran halkını hedef alan ticari yaptırımların sonlandırılmasını ve dış müdahaleden kaçınılmasını istedi.
‘DESTEĞİ KESİN’
İran rejimine muhalif isimlerin bir araya geldiği İranlı Amerikalılar Ulusal Konseyi (NIAC), Los Angeles Times gazetesinin birinci sayfasında yayımladıkları bir açık mektupla Pompeo’ya seslendi. Trump yönetiminin İranlıların dostu olmadığının vurgulandığı mektupta, “Eğer gerçekten İran halkına yardım etmek istiyorsanız seyahat yasağını kaldırın, nükleer anlaşmaya sadık kalın ve İran ekonomisini hedef alan yaptırımlardan vazgeçin” denildi. Ayetullah Ali Hamaney yönetimine karşı olası bir darbenin bölgede yeni felaketlere neden olacağını belirten muhalifler ayrıca, Beyaz Saray’ın Halkın Mücahitleri gibi diaspora dışında etkinliği olmayan örgütlere desteğini sonlandırmasını talep etti.
PSİKOLOJİK SAVAŞ
Öte yandan, Washington-Tahran hattındaki gerilime İran’daki ordu yetkilileri de dahil oldu. Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, ABD’nin baskıları nedeniyle İran’ın petrol ihracatı durursa Hürmüz Boğazı’nın kapatacaklarını söyledi. Haydari, “Hürmüz Boğazı ya herkes için açık olacak ya da herkes için kapalı” diye konuştu. Ülkede iç güvenlikten sorumlu milis gücü Besiç’in lideri, Devrim Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Gulam Hüseyin Gaybpur ise ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırgan açıklamalarla Tahran’a karşı ‘psikolojik savaş’ yürüttüğünü ifade etti. Trump’ın İran aleyhine çalışmalarını hata olarak değerlendiren Gaybpur, devrim değerlerinden geri adım atmayacaklarını belirtti.
Hamaney’i Mafyaya Benzetti
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ın üst düzey yetkililerinin karıştığı yolsuzluklara işaret ederek “Liderler arasındaki zenginlik seviyesi, Tahran’ın mafya benzeri bir şey tarafından yönetildiğini gösteriyor” dedi. Kaliforniya’da düzenlenen “İranlıların sesine destek” başlıklı panelde konuşan Pompeo, “Kimse bilmez ama dini lider Hamaney’in, Setad adı altında kendi şahsına ait 95 milyar doları bulan kayıt dışı yatırım fonu var” ifadesini kullandı.
Trump’tan Ruhani’ye Tehdit Uyarısı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Pazar günü “İran’la savaş, savaşların anasıdır” diyerek ABD’yi tehdit etmesinin ardından Beyaz saray’dan yanıt gecikmedi. Ruhani’ye Twitter’dan karşılık veren ABD Başkanı Donald Trump, “Bir daha asla ABD’yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın. Artık tehditlerinizi sineye çekecek bir ülke değiliz” ifadelerini kullandı. Trump’ın açıklamasına en çok sevinen İsrail Başbakanı Netanyahu oldu. Haftalık kabine toplantısı öncesi konuşan Netanyahu, “İran’ın saldırganlığı karşısında Başkan Trump’ın göstermiş olduğu dik duruşu övmek istiyorum” dedi.
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