İran müzakere kapısını kapattı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Bakanlar Kurulu ve sonrası gazetecilere yaptığı açıklamalarda İran’a yönelik yaptırım kararı alan ve bu yaptırımlara uymayacak ülkeleri tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump’ı ağır ifadelerle eleştirirken gelen müzakere çağrısına uymayacaklarını açıkladı. Zarif, “İran Gazetesi”ne verdiği mülakatta “Müzakere söz konusu olursa eğer, Amerikalılarla yapılan iki yıllık yoğun bir müzakere sonucu nükleer anlaşma gerçekleşmişti zaten. Anlaşmadan çekildiler. Bundan sonra yine müzakere yapıldığı takdirde Amerikalıların verdiği taahhütlerine bağlı kalacaklarına nasıl güvenebiliriz? Artık kimse onlara güvenmiyor” şeklinde konuştu.

TRUMP’A GÜZELLİK YARIŞMASI GÖNDERMESİ

Ayrıca Zarif, attığı tweet ile ABD Başkanı’nın barış isteğini ti’ye alarak, “Uluslararası ilişkiler klişeleşmiş bir temenni vasıtasıyla dünya barışından bahsedilen bir güzellik yarışması değil. ABD yönetimi, dünyanın İran halkı için endişelenildiğine inanmasını istiyor. Fakat ilk yaptırımların devreye sokulmasıyla birlikte 200’den fazla yolcu uçağı satış lisansı kaldırılarak İran halkı tehlikeye atıldı. Fakat Dünya Twitter üzerinden yapılan dayatmaları benimsemeyecektir. Şüpheniz varsa eğer AB başta olmak üzere Çin, Rusya ve diğer ticari ortaklarımızdan sorabilirsiniz” yazdı. Öte yandan Zarif, nükleer anlaşmanın tarafı Avrupa ülkelerinin İran’dan petrol alan ülkelerle tek tek görüşerek, “ABD yaptırımlarına aldırmadan ithalata devam etmeleri” yönünde telkinlerde bulunduğunu söyledi.

IRAK İSTEMEYEREK YAPTIRIMA UYACAK

İran’a aradığı destek AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherin‘nin Yardımcısı Natali Tochi’den geldi. İngiliz BBC radyosuna konuşan Tochi, Amerika’nın İran’a yönelik uyguladığı yaptırımlara katılan ve İran’ı hedef alan şirketlere Avrupa tarafından yaptırım uygulanacağını söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da İran’a karşı başlatılan yaptırımların kötü sonuçlar doğuracağını belirtti ve “İran’ın izolasyonu radikal ve köktenci güçleri artırabilir” dedi. Tahran’a darbe belki de en beklemediği yerden geldi. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi yaptırımlara karşı olduklarını fakat Irak halkının zarar görmemesi için buna uyacaklarını belirtti.