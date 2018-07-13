İran: NATO güçleri Türkiye-Suriye sınırına yerleşemez

Rusya'nın başkenti Moskova'da Valday tartışma kulübünün bir etkinliğine katılan İranlı danışman Velayeti'ye, NATO'nun, güçlerini Türkiye-Suriye sınırına konuşlandırma planına ilişkin bir soru yöneltildi.

Velayeti soru karşısında, "Kuşkusuz bunun gibi akılsızca ve mantığa uymayan kararlar pek çok kez alındı. Fakat bu kararları, (ABD Başkanı Donald) Bay Trump'ın başını çektiği benzer hayalleri pratiğe dökmek mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı.

İranlı dış politika danışmanı, İran, Irak, Suriye, Filistin ve Lübnan'ın, Rusya'dan aldıkları destek ile NATO'nun bu planına karşı koyacağını da ekledi.

"İSRAİL'İN TALEPLERİ ÜZERİNE HAREKET ETMEYCEĞİZ"

Diğer taraftan Velayeti, İran'ın, askeri güçlerini, Suriye'nin İsrail yakınlarındaki güney sınırından çekip çekmeyeceğine ilişkin bir soru karşısındaysa şunları söyledi: "Bu ülkedeki varlığımızın İsrail ile hiçbir ilgisi yok. Bu ülkedeki pozisyonlarımızı Şam ve Moskova ile koordine ediyoruz. Bunun hakkında İsrail ile mutabık kalınması ya da askeri varlığımızın İsrail'in taleplerine uygun olması gerekmiyor."