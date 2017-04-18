İran, "Ordu Günü"nde gövde gösterisi yaptı
İran´da Ordu Günü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreni, çeşitli tür füze ve silahların gösterildiği gövde gösterisine dönüştü.
- DHA
Başkent Tahran´da İran İslam Devrimi´nin kurucu lideri Ayetullah Humeyni türbesi önünde düzenlenen törende, kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait çeşitli teçhizatlar sergilendi.
Çeşitli menzile sahip füze ve radarların sergilendiği geçit töreninde, İran´ın Rusya´da aldığı ve savunma kapasitesini yüksek oranda güçlendirdiği S-300 füze savunma sistemleri de gösterildi.
Hava kuvvetlerine ait uçakların da geçiş yaptığı törende, İran´ın kendi yerel imkânlarıyla geliştirdiği söylediği tanklar da geçit töreninde hazır bulunduruldu.
Ruhani´den komşu ülkelere güvence
Ülkenin üst düzey askeri yetkililerin katıldığı törende konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, komşu ülkelere seslenerek, " Komşularımız İran´ın askeri gücünün, savunma ve caydırıcılık için olduğundan emin olsun." diye konuştu.
Ruhani, İran ordusunu, "Ortadoğu´nun savunma gücü" olarak tanımladı.
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