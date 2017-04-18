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İran, "Ordu Günü"nde gövde gösterisi yaptı

İran´da Ordu Günü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreni, çeşitli tür füze ve silahların gösterildiği gövde gösterisine dönüştü.

  • DHA
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Başkent Tahran´da İran İslam Devrimi´nin kurucu lideri Ayetullah Humeyni türbesi önünde düzenlenen törende, kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait çeşitli teçhizatlar sergilendi.
 
Çeşitli menzile sahip füze ve radarların sergilendiği geçit töreninde, İran´ın Rusya´da aldığı ve savunma kapasitesini yüksek oranda güçlendirdiği S-300 füze savunma sistemleri de gösterildi.
 
Hava kuvvetlerine ait uçakların da geçiş yaptığı törende, İran´ın kendi yerel imkânlarıyla geliştirdiği söylediği tanklar da geçit töreninde hazır bulunduruldu.
 
Ruhani´den komşu ülkelere güvence 
 
Ülkenin üst düzey askeri yetkililerin katıldığı törende konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, komşu ülkelere seslenerek, " Komşularımız İran´ın askeri gücünün, savunma ve caydırıcılık için olduğundan emin olsun." diye konuştu.
 
Ruhani, İran ordusunu, "Ortadoğu´nun savunma gücü" olarak tanımladı.

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