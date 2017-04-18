Başkent Tahran´da İran İslam Devrimi´nin kurucu lideri Ayetullah Humeyni türbesi önünde düzenlenen törende, kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait çeşitli teçhizatlar sergilendi.

Çeşitli menzile sahip füze ve radarların sergilendiği geçit töreninde, İran´ın Rusya´da aldığı ve savunma kapasitesini yüksek oranda güçlendirdiği S-300 füze savunma sistemleri de gösterildi.

Hava kuvvetlerine ait uçakların da geçiş yaptığı törende, İran´ın kendi yerel imkânlarıyla geliştirdiği söylediği tanklar da geçit töreninde hazır bulunduruldu.

Ruhani´den komşu ülkelere güvence

Ülkenin üst düzey askeri yetkililerin katıldığı törende konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, komşu ülkelere seslenerek, " Komşularımız İran´ın askeri gücünün, savunma ve caydırıcılık için olduğundan emin olsun." diye konuştu.

Ruhani, İran ordusunu, "Ortadoğu´nun savunma gücü" olarak tanımladı.