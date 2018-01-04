İran ordusu: Gerekirse müdahaleye hazırız

İran'da bir hafta önce başlayan protestolarla ilgili dün Devrim Muhafızları Komutanı Ali Caferi'nin yaptığı ''Fitne sona erdi'' açıklamasının bir benzeri, İran Ordusu Komutanı Abdülrahim Musavi'den geldi. Tümgeneral Musavi, polis ve milis gücü Besiçlerin protestoları bastırdığını, ama askeri birliklerin gerekirse müdahaleye hazır olduğunu söyledi.

HALKA TEŞEKKÜR

Musavi, İran halkına ve kolluk kuvvetlerine 'huzursuzluğun' sona erdirilmesindeki çabaları için teşekkür etti. İran'daki 'örnek güvenlik durumunun' bozulmasından 'Büyük Şeytan' ABD, 'siyonist rejim' İsrail ve 'münafık' Halkın Mücahitleri Örgütü'nün 'yardakçılarını' sorumlu tutan tümgeneral, 'bu kör fitnenin çok küçük çapta olmakla birlikte halk ve kolluk kuvvetleri tarafından en başından engellendiğini' dile getirdi. ''Ama geri kalanı için İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'ndaki yoldaşlarınızın Büyük Şeytan'ın emrindeki enayilere karşı koymaya hazır olduğundan emin olabilirsiniz'' diye ekledi.

Kaynak: Sputnik