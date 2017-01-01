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İran, Ortaköy'de düzenlenen saldırıyı kınadı

İran, İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısını kınadı.

  • TAHRAN (AA)
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi yaptığı yazılı açıklamada, Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti. Kasımi ayrıca, saldırı nedeniyle tüm Türk halkı ve hükümeti ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini sundu.

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