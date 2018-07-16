İran polisi sosyal medyada “uygunsuz” fotoğraf paylaşan 46 kişiyi gözaltına aldı
İran polisi, Bandar Abbas şehrinde düzenlediği operasyonlarda sosyal medya sitesi Instagram üzerinden “uygunsuz” fotoğraf paylaşan 46 kişiyi gözaltına aldı.
- İHA
İran polisi ülkenin güneyinde bulunan Bandar Abbas şehrinde düzenlediği operasyonlarda 8’i kadın 46 kişiyi uygunsuz fotoğraf paylaşmaktan gözaltına aldı. Tutuklanan kişilerin genelde fotoğrafçı, güzellik salonu ve düğün salonu çalışanları oldukları açıklandı. Emniyet sözcüsü yaptığı açıklamada, “Organize halde, kültüre zarar verme amacıyla yapılmış bir eylemdir” dedi.
İran’da sosyal medya siteleri Facebook ve Twitter 2009’dan beri kullanmak yasak iken İran’ın ruhani lideri Ayetullah Hamaney’in resmi Twitter hesabı bulunuyor.
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