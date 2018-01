İran protesto son dakika haberleri neler oluyor İran'da neden isyan çıktı ölü sayısı kaç

İran son dakika haberleri neler oluyor? İran'da neden isyan çıktı ölü sayısı kaç? İran nerede haritadaki yeri neresi? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından erak edilirken yeni haberler gelmeye devam ediyor. ABD başkanı Trump ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani iki zıt kuput olmasına rağmen aynı değirmene su taşıyorlar. İran'da ekonomik isyan büyüyor, ölü sayısı durmaksızın artıyor! İran’da, ekonomik durumu ve temel besin gıdalarındaki yüksek fiyat artışını protesto etmek için düzenlenen gösterilerde toplam 18 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İran'da ekonomik sorunlara karşı başlatılan ve kısa sürede hükümet karşıtı gösterilere dönüşen protesto eylemlerinin Pazartesi gece saatlerinde şiddetini arttırdığı bildirildi. İran devlet televizyonu pazartesi gecesi düzenlenen sokak gösterilerinde ülke genelinde dokuz kişinin öldüğünü bildirdi. Böylece hafta sonundan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi. Pazartesi günü ülke genelindeki protestolarda biri Devrim Muhafızları’na bağlı bir bekçi olmak üzere 13 kişinin, cumartesi günü ise Dorud kentindeki eylemlerde bir yaşlı adam ve bir çocuğun hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Gösterilerin beşinci gününe gelindiğinde gözaltına alınan kişi sayısının da 400'ü geçtiği belirtiliyor. İran Cumhurbaşkanı Ruhani protestolarla ilgili olarak milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada önemli ifadeler kullandı. İşte İran son dakika haberleri ve yaşanan son gelişmeler...

Gösterilerin askeri üs ve polis merkezlerinin önünde de devam ettiği bildirildi. Tahran Valiliği’nden yapılan açıklamada sadece Pazartesi günü 100 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Vali Yardımcısı Ali Aşkar Naserbaht’ın sözlerini aktaran ILNA ajansının geçtiği habere göre, Cumartesi 200, Pazar 150, Pazartesi günü ise yaklaşık 100 kişi daha gözaltına alındı. Böylece protesto eylemlerinde toplam 450 kişi gözaltına alınmış oldu. “200 people were arrested on Saturday, 150 people on Sunday and around 100 people on Monday,”







RUHANİ: BİR GRUP İNSAN SOKAĞA ÇIKTI



Ülke genelindeki protestoların beşinci günü geride bıraktığı İran’da her eylemcinin yurt dışından emir almadığını vurgulayan Ruhani, “bir grup insan da fikirlerini ve sorunlarını aktarmak için sokağa çıktı” dedi. Ruhani, protestocuları sokağa çeken tek şeyin ekonomik sorunlar olmadığını, insanların daha fazla özgürlük istediğini de belirtti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin konuşması Pazartesi akşam yerel saatle 20.00’de devlet televizyonundan yayınlandı. Öte yandan beş gündür sessizliğini koruyan dini lider Ayetullah Hamaney’in de bir açıklama yapması bekleniyor.

DEVLET TELEVİZYONU: 1 POLİS ÖLDÜRÜLDÜ



İran’da beşinci gününe giren protestolarda bir polisin protestocular tarafından silahla öldürüldüğü belirtildi.



İran devlet televizyonunun haberine göre İran’ın iç kesimlerinde yer alan Necefabad kentinde göstericiler bir polisi silahla öldürürken üç kişiyi yaraladı.

Bu bir polisin yaşamını yitirdiğine dair ilk açıklama oldu. Bazı haber sitelerinde Necefabad’daki ölü sayısı iki olarak verilirken, bazı kaynaklar da ölenlerin Devrim Muhafızları veya Besic milislerinden olduğuna yönelik birbiriyle çelişen bilgiler yer aldı.



İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhani, konuyla ilgili yaptığı konuşmada sosyal medyayı kullanan yabancı ülkeleri yaşananlardan sorumlu tuttu:

“İran’daki durumla ilgili kullanılan sosyal medya etiketleri ABD, Britanya ve Suudi Arabistan’dan geliyor. Sosyal medya üzerinden İran halkına karşı savaş açtılar.”



Pazartesi günü parlamento üyeleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise protestoların bir tehdit değil, insanların sorunlarının çözüleceği bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini söyledi.







GÖZALTI SAYISI 400’Ü AŞTI



Aralarında hükümete yakın Fars haber ajansının da bulunduğu haber kaynakları, ülke genelindeki gözaltı sayısının 400’ü aştığını aktarıyor.



Tahran Vali yardımcısı Ali Aşgar Naserbakht, gözaltına alınanların 40’a yakınının eylemcilerin liderleri olduğunu ifade ediyor.



Fars haber ajansı, Pazar günü protestolara katılımın azaldığını ifade ederek polisin toplanan gruplara tazyikli suyla müdahale ettiğini aktardı.



Ortadoğu’da ABD sorunu



Türkiye’nin 2017 başı itibariyle Rusya ve İran ile ilişkilerini geliştirmesindeki en önemli faktör şüphesiz ABD ile ilişkilerin bozulması olmuştur. Obama’nın ikinci döneminde hızla gerileyen ilişkiler neticesinde Türkiye içeride ve dışarıda yoğun terör ve propaganda operasyonlarına maruz kalmıştır. Gezi protestolarıyla başlayan Türkiye karşıtı eylemler, ‘MİT tırları’ gibi kara propaganda faaliyetleriyle sürmüş, bir süre sonra ise Ankara’nın tarihinde gördüğü en şiddetli terör eylemlerine dönüşmüştür. ABD’nin Türkiye karşıtı son hamlesi olan vize krizinin etkin aktörlerinden Büyükelçisi Bass kanlı eylemlerin durmasının ABD yönetiminin ‘iş birliği’ sayesinde mümkün olabildiğini savunmuştur. Gerçekten de Obama’nın görev süresinin sona ermesin-den sonra Türkiye’nin önemli bir terör eyleminin gerçekleşmemesi dikkat çekicidir.



Ankara’nın tepkisini çeken ve bölgesel siyasetlerini revize etmesindeki tek etken şüphesiz ülke içindeki terör ve tedhiş eylemleri değildi. Terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD özellikle 2013 sonrasında Türkiye’nin güney sınırlarındaki alan hakimiyetini artırmıştır. ABD’nin diğer rejim muhaliflerine ver-mediği hatta Türkiye gibi müttefiki bir ülkeye satmaktan sakındığı ağır silahları PYD’ye vermesi sonucunda terör örgütü Türkiye’nin güney sınırlarını kapatmaya başladı. Ağustos 2016’da Türkiye’nin yaptığı Fırat Kalkanı Operasyonu ile birlikte El Bab kasabası ele geçirildiyse de ABD’nin koruma sağladığı YPG’nin Münbiç ve Tel Rıfat’ı ele geçirmesine engel olunamadı. Bu süreçte Türkiye en üst ağızdan defalarca “Ya biz ya PYD” şeklinde uyarı-larda bulunduysa da istediği cevabı alamadı.



İRAN NEREDE HARİTADAKİ YERİ NERESİ



İran (Farsça: Bu ses hakkında ایران (yardım·bilgi)), resmî adı İran İslam Cumhuriyeti (Farsça: Bu ses hakkında جمهوری اسلامی ایران (yardım·bilgi)) / Cumhuri-ye İslâmi-ye İran, Güneybatı Asya'da ülke. Güneyde Basra Körfezi ve Umman Körfezi, kuzeyde ise Hazar Denizi ile çevrilidir. Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Irak, Pakistan, Afganistan ve Türkmenistan ile kara sınırına sahiptir. Başkenti Tahran'dır. Resmî dili Farsçadır. Anayasasının 12. maddesine göre ülkenin resmî dini İslam resmî mezhebi İsnâaşeriyye Şiiliği'dir.







İran, MÖ 4000'lere dayanan tarihi ve var olan yerleşmeleriyle dünyadaki en eski sürekli uygarlıklardan birine ev sahipliği yapmaktadır. Tarih boyunca İran Avrasya'daki merkezî konumu nedeniyle jeostratejik öneme sahip olmuştur ve bir bölgesel güçtür.



İran BM, Bağlantısızlar Hareketi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve OPEC üyesidir. İran siyasal sistemi 1979'da kabul edilen anayasaya göre oluşturulan birkaç karmaşık yönetim yapısına göre işlemektedir. En yüksek devlet makamı şimdiki Ayetullah Ali Hamaney'in üstlendiği İran dinî liderliğidir (Velayet-i Fakih).







İran, uluslararası enerji güvenliği ve dünya ekonomisinde geniş petrol ve doğal gaz kaynakları sonucu önemli bir konuma sahiptir.