İran, protestolar için ABD'li ajanı suçladı!

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Montazeri, ülkede gerçekleşen protesto eylemlerinin sorumlusu ve düzenleyicisi olarak üst düzey bir CIA ajanını gösterdi.

Muhammed Cafer Montazeri, İran basını tarafından yayınlanan haberlere göre, suçu ABD'ye attı. Montazeri, 28 Aralık'ta başlayan gösterilerin 4 yıldan beri ABD, İsrail ve Suudi Arabistan tarafından planlandığını iddia etti.

"SUUDİ ARABİSTAN FİNANSE ETTİ"

İranlı üst düzey isim “Projenin mimarı, CIA’nin Terörle Mücadele Merkezi eski Başkanı olan ve halen teşkilatın İran Misyon Merkezi başında bulunan Michael D’Andrea isimli Amerikalıdır ve kargaşaya öncülük yapmak üzere ABD, Siyonist rejimi ve Suudi Arabistan olmak üzere üçlü bir operasyon merkezi kuruldu. Proje, Suudi Arabistan tarafından finanse edildi." dedi. [Kaynak: Hürriyet]