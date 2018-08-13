İran, Rusya’dan zenginleştirilmiş uranyum alacak

İran, geçtiğimiz Nisan ayında ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesi halinde, teknik olarak yeniden yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimine başlamaya hazır olduğu açıklamasında bulunmuştu.

“İkinci parti ise yakında İran’a gelmiş olacak”

Fars Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemalvendi, “Nükleer anlaşmayı imzaladığımızda, zenginleştirilmiş uranyum üretimini yüzde 20’de durdurduk ve Rusya’dan 10 parti halinde zenginleştirilmiş uranyum alma anlaşması yaptık. İlk partiyi 7 ay önce aldık. İkinci parti ise yakında İran’a gelmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Her bir partinin bir yıllık kullanımı olduğuna işaret eden Kemalvendi, ayrıca Tahran’daki reaktör için en az 7 ila 8 yıl boyunca yetecek yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduklarını ifade etti. Kemalvendi, Tahran’ın anlaşma kapsamında yurtdışından yakıt temin edilmesi şartıyla uranyum üretimini durdurma kararı aldığının da altını çizdi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu. Daha sonra Tahran’a nükleer programı sebebiyle uygulanan ABD yaptırımları yeniden başladı.

(Şarku'l Avsat)