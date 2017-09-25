İran: Sınır kapılarını kapatmadık

Bakanlık tarafından İran medyasında gönderilen yazılı açıklamada, "İran'la Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki kara sınır kapıları kapatılmamıştır, şu an sadece hava sahası kapalıdır" denildi.

Bu sabah basın toplantısında konuşan Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, İran'ın Bağdat yönetimin isteği doğrultusunda Kuzey Irak'a olan kara sınır kapılarını kapattığını açıklamıştı.