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İran: Sınır kapılarını kapatmadık

İran Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kuzey Irak'a olan ortak sınır kapılarını kapatmadığını bildirdi.

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Bakanlık tarafından İran medyasında gönderilen yazılı açıklamada, "İran'la Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki kara sınır kapıları kapatılmamıştır, şu an sadece hava sahası kapalıdır" denildi.

Bu sabah basın toplantısında konuşan Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, İran'ın Bağdat yönetimin isteği doğrultusunda Kuzey Irak'a olan kara sınır kapılarını kapattığını açıklamıştı.

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