Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Şii molla: İran siyonizmin çıkarlarına hizmet ediyor

Şii bir mollanın İran'ın politikasını değerlendirdiği röportaj, İran'ın Suriye politikasının asıl amacını ve Suriye'deki katliamın kimlere yaradığını gözler önüne seriyor.

Haberin
videosu
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0
  • 1
  • 0
x

Şii bir mollanın İran'ın politikasını değerlendirdi 

"Asıl hedef Suriye rejimini korumaktı. Bugün Şii'ler bizim hatalarımız yüzünden tehlike altındalar biz sebeb olduk, zararın sorumlusu biziz, onların acı çekmelerine sebeb olduk. İran'ın Suriye politikasının asıl amacını ve Suriye'deki katliamın kimlere yaradığı gözler önünde"  

 

 

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Moskova'da metroda korkutan patlama

Moskova"da metroda korkutan patlama

Şırnak’ta terör operasyonu

Şırnak’ta terör operasyonu

Muş'ta asırlık gelenek böyle yaşatılıyor

Muş'ta asırlık gelenek böyle yaşatılıyor

Teröre karşı dayanışma maçı: Yıldızlar Karması

Teröre karşı dayanışma maçı: Yıldızlar Karması

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA