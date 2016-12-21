Þii molla: Ýran siyonizmin çýkarlarýna hizmet ediyor
Þii bir mollanýn Ýran'ýn politikasýný deðerlendirdiði röportaj, Ýran'ýn Suriye politikasýnýn asýl amacýný ve Suriye'deki katliamýn kimlere yaradýðýný gözler önüne seriyor.
Þii bir mollanýn Ýran'ýn politikasýný deðerlendirdi
"Asýl hedef Suriye rejimini korumaktý. Bugün Þii'ler bizim hatalarýmýz yüzünden tehlike altýndalar biz sebeb olduk, zararýn sorumlusu biziz, onlarýn acý çekmelerine sebeb olduk. Ýran'ýn Suriye politikasýnýn asýl amacýný ve Suriye'deki katliamýn kimlere yaradýðý gözler önünde"
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