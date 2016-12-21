Şii molla: İran siyonizmin çıkarlarına hizmet ediyor
Şii bir mollanın İran'ın politikasını değerlendirdiği röportaj, İran'ın Suriye politikasının asıl amacını ve Suriye'deki katliamın kimlere yaradığını gözler önüne seriyor.
Şii bir mollanın İran'ın politikasını değerlendirdi
"Asıl hedef Suriye rejimini korumaktı. Bugün Şii'ler bizim hatalarımız yüzünden tehlike altındalar biz sebeb olduk, zararın sorumlusu biziz, onların acı çekmelerine sebeb olduk. İran'ın Suriye politikasının asıl amacını ve Suriye'deki katliamın kimlere yaradığı gözler önünde"
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