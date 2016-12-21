Şii bir mollanın İran'ın politikasını değerlendirdi

"Asıl hedef Suriye rejimini korumaktı. Bugün Şii'ler bizim hatalarımız yüzünden tehlike altındalar biz sebeb olduk, zararın sorumlusu biziz, onların acı çekmelerine sebeb olduk. İran'ın Suriye politikasının asıl amacını ve Suriye'deki katliamın kimlere yaradığı gözler önünde"