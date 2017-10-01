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İran, Afgan çocuklarını milisleştirip Suriye'ye ölüme gönderiyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İran Devrim Muhafızlarının İran'daki Afgan göçmen çocuklarını Suriye'de savaştırdığını bildirdi.

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HRW uzmanlarının, Suriye'de hayatını kaybeden ve İran'da defnedilenlerin mezar taşlarının fotoğraflarını incelediği, Suriye'de savaşta yaşamını yitirmiş 8 Afgan çocuğun kimliğini tespit ettiği belirtildi.
 
Tahran'daki Beheşti Zehra mezarlığında şehitlik bölümüne gömülen 5 çocuğun 14 yaşında olduğu, İsfahan ve yine Tahran'da Elburz'da 2'si 17, biri 15 yaşındayken hayatını kaybeden çocukların belgelendiği kaydedildi.
 
Mezar taşlarının 4'ünde çocukların Suriye'de öldükleri yerlerin isimlerinin geçtiği, 7'sinde Afgan çocuklardan, İran hükümetinin Suriye'ye gönderdiği savaşçılara atfen kullandığı "Türbenin Muhafızları" diye söz edildiği görüldü.
 
İran yerel basınının da Suriye'de ölen Fatimiyyun üyesi çocukların cenaze törenlerini haberini yaptığı, en az 6 benzer vakayı daha gün ışığına çıkardığı bildirildi.
 
İran İçişleri Bakanlığının 2015 yılı verilerine göre ülkede çoğunun oturum belgesi bulunmayan 2 buçuk milyon Afgan yaşıyor.
 
HRW daha önce de ailelerine yasal statü kazandırmak ümidiyle Suriye'de savaşmaya "gönüllü olan" Afgan mültecilerle ilgili vakaları belgelemişti.
 
Uluslararası hukuk çerçevesinde 15 yaşındaki çocukların askere alınması savaş suçu sayılıyor.

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