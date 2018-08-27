İran ve Esed rejimi askeri işbirliğini arttıracak

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi’nin Suriye’ye yaptığı resmi ziyaret sırasında, İran ve Beşşar Esed rejimi arasında askeri-teknik işbirliği anlaşması imzalandı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Pazar günü Suriye'ye giden İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Beşşar Esed ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü.

Reuters’ın Tasnim Haber Ajansı’ndan aktardığı bilgiye göre, İran ve rejim, iki tarafın savunma bakanları arasında Şam’da yapılan toplantıda askeri-teknik işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre, İran ve Suriye askeri ve savunma alanında işbirliğini artıracak.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton geçen hafta yaptığı açıklamada, İran'ın kuvvetlerini Suriye'den çıkarması gerektğini söylemişti.

Üst düzey İranlı yetkililer ise, Suriye'deki askeri varlıklarının Esed hükümetinin daveti üzerine olduğunu ve güçlerini geri çekmek için acil bir planlarının olmadığını söylediler.