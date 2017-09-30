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İran ve Irak orduları sınırda ortak tatbikat başlattı

İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tuğgeneral Mesut Cezairi, İran Silahlı Kuvvetlerinin gelecek günlerde Irak silahlı kuvvetleri ile IKBY’nin Irak sınırında ortak tatbikat yapacaklarını söyledi.

  • İHA
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Tuğgeneral Mesut Cezairi, İran İslam Cumhuriyetinin Irak'ın toprak bütünlüğünü ve istikrarını desteklediğini IKBY’nin referandumunu tanımadıklarını söyledi.
 
Tuğgeneral Mesut Cezairi, iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin sağlanması için müşterek çalışma yapacaklarını söyledi.
 

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