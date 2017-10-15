İran ve KYB'nin Kerkük'te görüştüğü iddia edildi

Irak'ın Kerkük kentinde, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile İranlı bazı üst düzey yetkililerin bir araya geldiği iddia edildi.

AA muhabirine konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir Peşmerge komutanı, KYB'den bazı üst düzey sorumlular ve İranlı askeri yetkililerle Kerkük'ün Reşad köyünde bir araya geldiğini ileri sürdü.

Peşmerge komutanı, KYB'den toplantıya kısa bir süre önce hayatını kaybeden Celal Talabani'nin oğlu Pavel Talabani ve KYB'nin İstihbarat (Zanyari) Müdürü Lahor Şeyh Cengi'nin katıldığı iddiasında bulundu.

Söz konusu komutan, KYB ve İranlı yetkililerinin, Haşdi Şabi'nin Kerkük'ü kontrol etmesi planı üzerinde görüşme yaptıklarını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani de eski Irak Cumhurbaşkanı ve KYB Genel Sekreteri Celal Talabani’nin Süleymaniye kentindeki mezarını ziyaret etmişti.

Peşmerge, Haziran 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından dolayı Irak ordusu tarafından boşaltılan Kerkük'teki birçok stratejik noktada konuşlanmıştı.