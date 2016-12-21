İran ve Mısır kaynaklı El Nusra çarpıtması

Bütün işaretlerin FETÖ’ye götürdüğü Rus büyükelçi Karlov suikasti ile ilgili medyaya İran ve Mısır’daki internet siteleri üzerinden yalan bir haber servis edildi.

Türkiye’de ilk Rus haber ajansı Sputnik’in geçtiği habere göre terör örgütü El Nusra sözde bir mektupla Karlov suikastını üstlendi. Fakat kısa sürede mektubun sahte olduğu anlaşıldı. Mektupta imza Fetih El Şam (eski adıyla El Nusra) olmasına rağmen içerikte İdlib’te kurulan muhalif grup ‘Fetih Ordusu’ ifadesi kullanıldı. El Nusra’nın hiç mektupla saldırı üstlenmemesi ve tarihlerde yapılan yanlışlar da dikkat çeken diğer hatalardı. Kısa süre içerisinde ‘Fetih Ordusu’ adlı grup da İran ve Mısır kaynaklı iddiayı yalanlarken, FETÖ’yü korumak için iddiayı anında sahiplenen t24 ve Cumhuriyet gibi siteler haberlerini geri çekmek durumunda kaldı.