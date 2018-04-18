Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran yabancı para işlemlerinde dolar yerine avro kullanacak

İran'ın resmi yabancı para işlemlerinde doların yerine avroyu kullanacağı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, resmi yabancı para işlemlerinde dolar yerine avro kullanma kararı aldı.Karara göre, İran hükümet kurumları mali işlemlerde ABD doları yerine avro kullanacak.Tümenin dolar karşısında değer kaybetmesinin önlenememesi üzerine ilk önce dolar kurunu 4 bin 200 tümene sabitleyen İran Merkez Bankası, banka dışında tutulan döviz miktarını da 10 bin avro ile sınırlandırmıştı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Pakistan 700 kilometre menzilli ´Babur´ füzesini test etti

Pakistan 700 kilometre menzilli ´Babur´ füzesini test etti

Hangi ülke ordusunda kaç asker var?

Hangi ülke ordusunda kaç asker var?

Sakın bu isimleri çocuklarınıza vermeyin

Sakın bu isimleri çocuklarınıza vermeyin

Evinde beslediği kertenkeleye yem oldu

Evinde beslediği kertenkeleye yem oldu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA