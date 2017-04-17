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İran yeni savaş uçağı: Qaher F-313

İran, Qaher F-313 adlı yeni savaş jetinin içinde yer aldığı askeri araçları sergiledi.

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  • Alaattin AYHAN / star.com.tr
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Qaher F-313 uçağın deneme 'sürüşünü' paylaşan İran, cumartesi günü basına tanıtımını yaptı. Etkinliğe katılan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani mühendisleri kutlayıp "Savunma Bakanlığı büyük işler yaptı" dedi. 
 
İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan etkinlikte Qaher F-313 ve Kowsar jetleriyle ilgili yaptığı konuşmada, "Ağır uçak üretiminin bir başlangıcını oluşturuyor." dedi.
 
2012'de çalışmalarına başlanan Qaher F-313, Şubat 2013'te ulusal ve uluslararası kamuoyuna tanıtılmştı. Qaher F-313 gizli savaş uçağıyla ilgili birçok eleştirmen, uçağın küçük boyutlarını gerekçe göstererek uçağı "sahte" ve "fiberglas modeli" olduğunu iddia etti. 
 
Times of Israel'e konuşan havacılık uzmanı Tal Inbar, "Bu bir uçak değil, gerçek bir uçağın görünüşüne sahip değil. İran'ın uçak yapma yeteneği yok. Sade ve basit." ifadelerinde bulundu.
 

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