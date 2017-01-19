'İran yönetimi Sünni Arapları zehirliyor' iddiası
İran'ın Ahvaz bölgesinde şebeke suyuna zehirli kimyasallar katıldığı, şimdiye kadar 3 kişinin zehirlenerek hayatını kaybettiği iddia edildi.
İran'ın, nüfusunun büyük kısmını Sünni Arapların oluşturduğu Ahvaz bölgesinde şebeke suyuna zehirli kimyasallar katıldığı ileri sürüldü. The Baghdad Post adlı internet sitesinde yer alan şok iddiaya göre, İranlı yetkililer Ahvaz'da şebeke suyuna zehirli kimyasal attı . Şimdiye kadar 3 kişi zehirlenme sonucu öldü.
The Baghdad Post'ta yer alan iddiada, olayın İranlı yetkililerin Sünni Arapların nüfus yoğunluğunu oluşturduğu Ahvaz'da uyguladığı bezdirme politikasının devamı olduğu belirtildi. Ahvaz bölgesi daha önce hükümet karşıtı gösterilerle gündeme gelmişti.
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