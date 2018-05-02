İran’a abluka Fas’tan başladı

ABD ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez ülkelerinin Ortadoğu’da İran etkisini kırmak için harekete geçtiği sırada, Tahran’a karşı ablukanın fitilini Fas ateşledi. Batı Sahra’da faaliyet gösteren ayrılıkçı Polisario Cephesi’ne Tahran destekli Lübnanlı milis gücü Hizbullah’ın silah ve para temin ettiğini savunan Fas Dışişleri, İran’la tüm ilişkileri kestiklerini duyurdu. Karar sonrası Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar Rabat yönetimine destek açıklaması yaptı.

BAĞLANTIYI DİPLOMATLAR KURDU

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita önceki akşam düzenlediği basın toplantısıyla ‘Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle’ ülkesinin İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini bildirdi. Tahran’daki elçiliği kapatma kararı aldıklarını belirten Burita, İran Büyükelçisi Muhammed Taki Moayed’in derhal Fas’tan ayrılmasını talep etti. Ellerinde Hizbullah liderlerinin Polisario’ya para ve silah verdiğine ilişkin deliller olduğunu aktaran Faslı Bakan, Lübnanlı milislerle ayrılıkçılar arasındaki bağlantının Cezayir’deki İran Büyükelçiliğinde görev yapan diplomatlar aracılığıyla kurulduğuna işaret etti.

KATAR SÜRPRİZİ

Rabat’ın kararı sonrası Körfez ülkeleri, birer birer İran’ı kınadyan açıklamalara imza attı. Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid Al Halife ve BAE Devlet Bakanı Enver Gargaş her zaman Fas’ın yanında olduklarını duyururken, Suudi Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr de İran’ın Arap ülkelerinin içişlerine karışmasına karşı çıktı. Körfez ülkelerinin İran’la ilişkileri nedeniyle abluka uyguladığı Katar’ın Dışişleri Bakanlığı’nın da ‘Fas’ın toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini’ ifade etmesi dikkat çekti.

PARİS'TE Mİ KARARLAŞTIRILDI?