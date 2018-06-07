İran’a karşı askeri ittifak
Ortadoğu’da ABD’nin şartsız desteğini alarak İran’a karşı harekete geçen İsrail, askeri aşamaya geçmek için düğmeye bastı. İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, İran’la mücadele için Arap ve Batılı devletlerin yer alacağı bir koalisyon kuracaklarını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan ülkesini çekmesinin ardından Ortadoğu’da yıllardır beklediği diplomatik desteğe kavuşan İsrail, Tahran yönetimine yönelik tehditlerini sürdürüyor. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in nükleer enerjiye dönüş talimatını değerlendiren Tel Aviv yönetimi, Tahran’a karşı içerisinde Batılı ve Arap devletlerin de yer aldığı askeri koalisyon kuracaklarını duyurdu.
Ordu radyosunda bir programa katılan İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, “Eğer İran ABD’nin isteklerini yerine getirmez ve uranyum zenginleştirerek nükleere dönüş kararı verirse, İsrail Avrupalı ve Arap ülkelerinden oluşan askeri bir ittifak kurmak için girişimde bulunacak” dedi.
SAVAŞ TEHDİDİ
Trump yönetiminin Tahran’a yönelik yaptırımlarının başarıya ulaşacağına inandığını belirten Katz, “Nükleer enerjiye dönüş, nükleer bomba yapımına devam edeceğiz demektir. Bu durumda askeri senaryolar devreye girer” ifadelerini kullandı. Katz’ın açıklamalarının İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, nükleer anlaşmanın devamını savunan Avrupalı ülkelere gerçekleştirdiği ikna turu sırasında gelmesi dikkat çekti. Öte yandan önceki gün Netanyahu’yu ağırlayan Fransa’nın Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran’ın nükleer faaliyetlere yeniden başlamasının 2015’te varılan nükleer anlaşmaya aykırı olmadığını belirterek, “Eğer daha ileri bir seviyeye geçilirse mutabakat bozulur” siye konuştu. Europe 1 radyosuna konuşan Le Drian, “Kırmızı çizgilerle temas etmek tehlikelidir. Bugün İran’ın uranyum zenginleştirme inisiyatifi tamamen Viyana anlaşması çerçevesindedir. Karar, anlaşmaya aykırı değildir” ifadelerini kullandı.
DENETLİYORUZ
Anlaşmanın bozulması durumunda Avrupalıların sessiz kalmayacağını kaydeden Fransız Bakan, bu durumda yeni yaptırımların gündeme geleceğini bildirdi. Le Drian, “Biz anlaşmayı korumak istiyoruz. İran ile bu yönde çalışıyoruz. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kontrolleri sürdürüyor. İran taahhütlerine tamamen uyuyor” şeklinde konuştu.
Yine küre yine kaos planı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macon (sağda) ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu (solda), Fransa- İsrail kültür sezonunun açılış gecesinde bir küreye ellerini koyarak poz verdi. İkilinin görüntüsü, ABD Başkanı Donald Trump’ın Riyad’da Suudi Kralı Selman ile Mısır’ın darbeci lideri Sisi’nin pozunu hatırlattı. Trump’ın küre fotoğrafı, Katar’a yönelik ablukadan Kudüs’ün ABD tarafından İsrail’in başkenti olarak tanınmasına uzanan sürecin başlangıcı olarak görülüyor.
Fransız şirketlere ekonomik şantaj
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bir sene içerisinde 3’üncü kez Paris’i ziyaret ederek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Arap gazetesi Eşark El Evsat’a konuşan kaynaklar Netanyahu’nun Fransız şirketlerin İran’daki yatırımlarına işaret ederek Macron’a şantaj yaptığını bildirdi. İsrailli liderin, “Eğer anlaşmada kalmayı sürdürürseniz Amerikan yaptırımları ekonominize büyük zarar verecek ve bu sadece Tahran pazarını kapsamayacak” dediği öne sürüldü.
Avrupalı Bakanlar ayrıcalık istiyor
İran’la 2015’te imzalanan nükleer anlaşmanın garantör ülkeleri Almanya, Fransa ve İngiltere, mutabakattan çekilerek Tahran’a yaptırım kararı alan ABD’ye şirketlerinin etkilenmemesi için mektup gönderdi. Üç ülkenin maliye ve dışişleri bakanları tarafından imzalanan ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya hitaben gönderilen mektupta Trump yönetiminin İran’a yönelik yaptırımlarından Avrupalı şirketlerin muaf tutulması istendi. Mektupta ayrıca, İran’ın uluslararası para transferi yapılmasına olanak tanıyan SWIFT sisteminden çıkarılmaması talebinin de yer aldı.
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