İran’a karşı askeri ittifak

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan ülkesini çekmesinin ardından Ortadoğu’da yıllardır beklediği diplomatik desteğe kavuşan İsrail, Tahran yönetimine yönelik tehditlerini sürdürüyor. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in nükleer enerjiye dönüş talimatını değerlendiren Tel Aviv yönetimi, Tahran’a karşı içerisinde Batılı ve Arap devletlerin de yer aldığı askeri koalisyon kuracaklarını duyurdu.

Ordu radyosunda bir programa katılan İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, “Eğer İran ABD’nin isteklerini yerine getirmez ve uranyum zenginleştirerek nükleere dönüş kararı verirse, İsrail Avrupalı ve Arap ülkelerinden oluşan askeri bir ittifak kurmak için girişimde bulunacak” dedi.

SAVAŞ TEHDİDİ

Trump yönetiminin Tahran’a yönelik yaptırımlarının başarıya ulaşacağına inandığını belirten Katz, “Nükleer enerjiye dönüş, nükleer bomba yapımına devam edeceğiz demektir. Bu durumda askeri senaryolar devreye girer” ifadelerini kullandı. Katz’ın açıklamalarının İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, nükleer anlaşmanın devamını savunan Avrupalı ülkelere gerçekleştirdiği ikna turu sırasında gelmesi dikkat çekti. Öte yandan önceki gün Netanyahu’yu ağırlayan Fransa’nın Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran’ın nükleer faaliyetlere yeniden başlamasının 2015’te varılan nükleer anlaşmaya aykırı olmadığını belirterek, “Eğer daha ileri bir seviyeye geçilirse mutabakat bozulur” siye konuştu. Europe 1 radyosuna konuşan Le Drian, “Kırmızı çizgilerle temas etmek tehlikelidir. Bugün İran’ın uranyum zenginleştirme inisiyatifi tamamen Viyana anlaşması çerçevesindedir. Karar, anlaşmaya aykırı değildir” ifadelerini kullandı.

DENETLİYORUZ

Anlaşmanın bozulması durumunda Avrupalıların sessiz kalmayacağını kaydeden Fransız Bakan, bu durumda yeni yaptırımların gündeme geleceğini bildirdi. Le Drian, “Biz anlaşmayı korumak istiyoruz. İran ile bu yönde çalışıyoruz. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kontrolleri sürdürüyor. İran taahhütlerine tamamen uyuyor” şeklinde konuştu.