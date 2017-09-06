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İran'da öldürülen 2 kaçakçının akrabalarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı

İran'ın Kürdistan eyaletinde iki kaçakçının sınır muhafızları tarafından öldürülmesini protesto eden Baneli bir grup göstericinin polisle çatıştığı bildirildi.

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İran medyasında yer alan haberlere göre, İran-Irak sınır bölgesinde kaçakçılık yapan iki Banelinin öldürülmesi protesto eden kent halkı ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi.
 
Sınır muhafızlarınca öldürülenlerin akraba ve yakınlarının ilçe emniyet müdürlüğünün önünde toplanmasıyla başlayan protesto gösterisinin büyümesi sonucu, polisin göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunduğu ifade edildi. Protestoya katılan ve polisle çatışan bazı göstericilerin gözaltına alındığı kaydedildi.
 
Öte yandan, yargı erkine ait Mizan Haber Ajansı'na konuşan Kürdistan eyaleti Başsavcısı Mucteba Şirud Buzurgi, kaçakçıların öldürülmesinden sorumlu 5 sınır muhafızının tespit edilerek gözaltına alındığını söyledi.
 
İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Bane sınır kasabasında, kaçakçılık yapan biri köy muhtarı iki kişi sınır muhafızlarının ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti.
 

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