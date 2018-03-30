İran'da 2 milyon 700 bin kişi okuma yazma bilmiyor

Eğitim ve Öğretim Bakan Yardımcısı Ali Bakırzade, İran İşçi Haber Ajansı ILNA'ya verdiği demeçte, "ülkedeki bazı eyaletlerde her 100 kişiden 30'unun okuma yazma bilmediğini" söyledi.

Bakırzade, "Ülkemizde 10 ile 49 yaş arası yaklaşık 2 milyon 700 bin kişi okuma yazma bilmiyor. Bu kişilerin 1 milyon 800 binini kadınlar oluşturuyor." dedi.

Okuma yazma bilmeyenlerin köylerde ve kentlerde yaklaşık aynı oranda olduğunu belirten Bakırzade, yabancı uyruklular arasında ise bu oranın çok daha kötü seviyelerde olduğunu ifade etti.

Bakırzade, "Bazı eyaletlerde bu oran çok daha yüksek. Öyle ki bazı eyaletlerde halkın yüzde 30'undan fazlası okuma yazma bilme nimetinden mahrum durumda." diye konuştu.

Yapılan araştırmalara göre ebeveynleri okuma yazma bilmeyen 17 yaş altı pek çok çocuğun da okula gitmediğinin tespit edildiğin aktaran Bakırzade, ebeveynlerin okuma yazma bilmesinin çocukların eğitim hayatı için önemli olduğunu vurguladı.

İran İstatistik Kurumunun 2016'da yaptığı sayımda ülke nüfusu 79,9 milyon olarak ilan edilmişti.