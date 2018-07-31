Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran'da 35 spekülatör gözaltına alındı

İran'da altın, döviz ve araç piyasasında yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle 35 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, "piyasayı kangren haline getiren spekülatörlerin" uyarıldığını ve bunlardan 35'inin gözaltına alındığını söyledi.

Gözaltına alınanlardan 5'inin tutuklandığını aktaran Rahimi, diğerlerinin hâlâ gözaltında tutulduğunu dile getirdi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Muhsin Ejei de pazar günü ekonomik yolsuzluğa bulaştığı gerekçesiyle 29 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi İran piyasasında dolar ve altın fiyatlarının artışını hızlandırmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı

Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı

Hızlı ve kolay 10 kolay gıda testi

Hızlı ve kolay 10 kolay gıda testi

Görünmez olduklarını düşünen afacanların komik halleri

Görünmez olduklarını düşünen afacanların komik halleri

İşte bedelli askerlikten faydalanabilecek futbolcular

İşte bedelli askerlikten faydalanabilecek futbolcular

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA