İran'da 5 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, "merkez üssü Hürmüzgan'a bağlı Taht kasabası olan depremin yerel saatle 16.03'te, yerin 26 kilometre derinliğinde kaydedildiği" belirtildi.Depremde can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
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