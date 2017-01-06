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İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem: 4 kişi hayatını kaybetti

İran'ın güneyindeki Fars eyaletine bağlı Honc ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

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Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Honc ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 06.03'te (TSİ 05.33) meydana geldi. Depremin yerin 4 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

İran medyasında yer alan haberlerde, depremde ilk belirlemelere göre bir evin yıkılması sonucu Afganistan uyruklu dört kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı belirtildi.

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